“Günah keçisi” deyiminin oldukça eski bir ritüle dayanan ilginç hikayesi

“Günah keçisi” deyimini kullanırken hiç ortaya çıkış hikayesini merak ettiniz mi? Belki de bu kadar hayvan varken neden keçi sorusu aklınızı kurcalamıştır. Milattan yıllarca öncesine, Yahudiliğe kadar uzanan günah keçisi deyiminin hikayesi, asırlardır süre gelen ve her dilde karşılığı olan ilginç bir ritüele dayanıyor.

Her deyim ve atasözünün şehir efsanesi halinde dolaşan bir ortaya çıkış hikayesi vardır. Bazılarının ortaya çıkış hikayesi ise yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. “Günah keçisi” deyiminin çıkış noktası ise Yahudi inancıdır. Suçsuz olduğu halde başkalarının suçlarını yüklenen kişiye söylenen ‘günah keçisi’ tabiri, eski bir Yahudi ayinine dayanıyor.

Rivayete göre, Eski Ahit’te bahsedilen Kefaret Günü ayinlerinde Yahudiler, simgesel olarak günahlarını bir hayvana yüklüyorlardı. Scapegoat adı verilen ve dilimize günah keçisi olarak çevrilen ritüel, tarih boyunca birçok farklı kültürde kendisini göstermeyi başardı. Genellikle bir belayı defetmek ya da günahlardan arınmak için yapılan dini ritüel, günah keçisi tabirini de dilimize sokmuş bulundu.