“Acele işe şeytan karışır” atasözünün anlamı nedir? Acele işe şeytan karışır atasözünün gerçek hikayesi

Binlerce deyim ve atasözü içerisinden duruma en uygun olanı seçmek kimi zaman zorlayıcı olabilir. Bir paragrafla anlatılabilecek durumlar bu kalıplaşan sözler sayesinde birkaç kelimeyle özetlenir. Yabancıların altında yatan mecaz anlamları anlamlandırma konusunda zorluk yaşadığı atasözleri ve deyimler zaman içerisinde Türkçe’nin mihenk taşlarını oluşturmuştur. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için acele işe şeytan karışır ilginç hikayesini araştırdık.

Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu’na göre, “bir işin düşüne taşına yapılması gerektiğini, böyle yapılmazsa istenen sonuca ulaşılamayacağını anlatır.” olarak isimlendirilir.

Şam’da bir bey yaşarmış ve bu beyin harika sese sahip bir kölesi varmış. Bey kölesini sık sık alışverişe yollarmış, fakat köle ise her seferinde eve geç dönermiş. Eve geç dönmesinin altında, kölenin güzel sesine bayılan, köleyi kolundan bacağından tutan ve zorla şarkı söylettiren çarşı esnafı yatarmış. Bey bir gün tekrardan köleyi çarşıya testi almaya yollamış ve bizim köle yolda gittiği sırada bir kervana denk gelmiş. Kervan güzel sesinden dolayı herkesin tanıdığı kölenin yolunu kesmiş. Mısır’a doğru yola çıktıklarını söyleyen kervan sahipleri kölenin kendilerine katılmasını teklif etmiş. Beyine oldukça sadık olan köle bütün ısrarlara rağmen teklifi reddetmiş.