Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Acele işe şeytan karışır” atasözünün anlamı nedir? Acele işe şeytan karışır atasözünün gerçek hikayesi

“Acele işe şeytan karışır” atasözünün anlamı nedir? Acele işe şeytan karışır atasözünün gerçek hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Acele işe şeytan karışır” atasözünün anlamı nedir? Acele işe şeytan karışır atasözünün gerçek hikayesi

Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin zenginliğini ortaya çıkartan en önemli kültürel mirastır. Bu kalıplaşmış sözlerin hangi tarihte ve kimin tarafından söylendiği bilinmese de günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Çoğu kişinin günlük hayatında kullandığı bu atasözü ve deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi?

Binlerce deyim ve atasözü içerisinden duruma en uygun olanı seçmek kimi zaman zorlayıcı olabilir. Bir paragrafla anlatılabilecek durumlar bu kalıplaşan sözler sayesinde birkaç kelimeyle özetlenir. Yabancıların altında yatan mecaz anlamları anlamlandırma konusunda zorluk yaşadığı atasözleri ve deyimler zaman içerisinde Türkçe’nin mihenk taşlarını oluşturmuştur. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için acele işe şeytan karışır ilginç hikayesini araştırdık.

Acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı Türk Dil Kurumu’na göre, “bir işin düşüne taşına yapılması gerektiğini, böyle yapılmazsa istenen sonuca ulaşılamayacağını anlatır.” olarak isimlendirilir.

Şam’da bir bey yaşarmış ve bu beyin harika sese sahip bir kölesi varmış. Bey kölesini sık sık alışverişe yollarmış, fakat köle ise her seferinde eve geç dönermiş. Eve geç dönmesinin altında, kölenin güzel sesine bayılan, köleyi kolundan bacağından tutan ve zorla şarkı söylettiren çarşı esnafı yatarmış. Bey bir gün tekrardan köleyi çarşıya testi almaya yollamış ve bizim köle yolda gittiği sırada bir kervana denk gelmiş. Kervan güzel sesinden dolayı herkesin tanıdığı kölenin yolunu kesmiş. Mısır’a doğru yola çıktıklarını söyleyen kervan sahipleri kölenin kendilerine katılmasını teklif etmiş. Beyine oldukça sadık olan köle bütün ısrarlara rağmen teklifi reddetmiş.

Kervandakiler ise ona kulak asmayıp zorla yanlarına alıp Mısır’a doğru yola çıkmışlar. Burada bir yıl kalmışlar ve daha sonra Şam’a geri gelmişler.

Sadık kölenin aklına, ardından 1 sene geçmesine rağmen beyinin sipariş ettiği testi gelmiş. Testiyi satın alan köle sanki aradan 1 sene geçmemiş gibi koşarak eve gittiği sırada ayağı takılmış ve yere düşmesiyle birlikte testi de parçalanmış. Ağlayan kölenin ağzından birden ”acele edersen böyle olur, acele işe şeytan karışır” sözleri dökülüvermiş.

“Akla karayı seçmek” deyiminin anlamı nedir? Akla karayı seçmek deyiminin gerçek hikayesi...“Akla karayı seçmek” deyiminin anlamı nedir? Akla karayı seçmek deyiminin gerçek hikayesi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Herkes bana aşık sendromu: ErotomaniHerkes bana aşık sendromu: Erotomani
Rengi mest etse de zehri ürkütüyor!Rengi mest etse de zehri ürkütüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ödüllü yönetmenden ilk! Zoom üzerinden çekimleri yaptı

Ödüllü yönetmenden ilk! Zoom üzerinden çekimleri yaptı

Diş macunu sıkma şekliniz kişiliğinizi ortaya çıkartıyor!

Diş macunu sıkma şekliniz kişiliğinizi ortaya çıkartıyor!

Evlatlık kızına taciz iddialarıyla gündemde! Belgeseli yapıldı

Evlatlık kızına taciz iddialarıyla gündemde! Belgeseli yapıldı

Ölümden sonraki yaşam teorisi TikTok kullanıcılarını şaşırttı

Ölümden sonraki yaşam teorisi TikTok kullanıcılarını şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Striptizci olmuştu... Jennifer Lopez’in son hali çok romantik

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bilim dünyasının en korkunç deneyi! Albert’e ne oldu?

Bu halini çok özledi!

Bu halini çok özledi!

Sette ölüm kalım savaşı! Başrol oyuncusuna saldırdı

Sette ölüm kalım savaşı! Başrol oyuncusuna saldırdı

Diğer Haberler

Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?

Kişilik testi! Hangisini tercih edersiniz?

Yüzlerce yıldır Anadolu insanına korku salan efsanevi hikayeler!

Korku hikayeleri! Anadolu’nun şehir efsaneleri

Masumiyet dizisinde Ela’nın sahip olmakla suçlandığı parayonak bir sanrı: Erotomani

Herkes bana aşık sendromu: Erotomani

Ölümden sonraki hayatla ilgili ortaya attığı iddialarla görenleri şaşkına çeviren TikTok kullanıcısı

Ölümden sonraki yaşam teorisi TikTok kullanıcılarını şaşırttı

Diş macununu sıkma şekliniz kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor! Diş macununu nasıl sıkarsınız?

Diş macunu sıkma şekliniz kişiliğinizi ortaya çıkartıyor!

Sanat dünyasının ikonik ismi Marilyn Monroe’nun hayatı hakkında üretilen ilginç komplo teorileri!

Doğruluğu hala tartışılıyor! Komplo teorilerinin odağındaki isim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.