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GÜNCELLEME - Başörtülülere hakaret eden şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 03:10 | Son Güncelleme

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İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği için gözaltına alınan Bülent K, sağlık kontrolünden geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent K, gece saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastane çıkışında, AA muhabirinin "Neden hakaret ettiniz, pişman mısınız?" sorusuna Bülent K, ‘’Herkesi çok seviyorum." diye cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alınan şüpheli Bülent K. sağlık kontrolünden sonra tekrar emniyete götürüldü.

Kasten adam yaralamaktan daha önce gözaltına alınma, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve hakaretten kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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