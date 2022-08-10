GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat çalışmaları inceledi.

Yangın söndürme çalışmalarına Bursa, Balıkesir ve İstanbul'dan gelen 4 helikopter de destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla alevleri söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının söndürüldüğünü aktaran Yavuz, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz