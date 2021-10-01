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  4. Gündeme bomba gibi düşen iddia: Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

01.10.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kağıt Ev dizisinde boy gösteren Tuvana Türkay ile Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın aşk yaşadığı iddia edildi. Nişantaşı’nda görüntülenen Türkay, kendisine yöneltilen aşk iddiaları sorularını yanıtsız bıraktı.

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Tuvana Türkay ile Murat Ceylan aşk mı yaşıyor?

Yasak Elma ve Kağıt Ev gibi dizilerde rol alan Tuvana Türkay ile Survivor’ın sunucusu Murat Ceylan’ın aşk yaşadığı iddia edildi.

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Güzel oyuncu, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kız arkadaşları ile birlikte mekânda sohbet eden Türkay’ın keyfi bir hayli yerinde görünse de çıkışta gazetecileri karşısında görünce yüzü asıldı.

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AŞK MI YAŞIYORLAR?

Snob Magazin’in haberine göre; muhabirlerin “Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorularını cevapsız bıraktı. Türkay'ın bu soruyu yanıtsız bırakması aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Murat Ceylan, geçtiğimiz aylarda tescilli güzel Pınar Tartan'dan ayrılmıştı.

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Murat Ceylan Wish Tuvana Türkay
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