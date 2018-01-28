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Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 10:14 | Son Güncelleme 8 saat önce

Damadın, kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, "Bunları cenaze namazına gelmeden konuşmak lazım" dedi.

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAYA DEĞİNDİ
Ünlü ilahiyatçı, son olarak Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Muhlis Kocasarı'nın durumuna değindi.

"BUNLAR CENAZE NAMAZINA GELMEDEN KONUŞMAK LAZIM"
Helallik kavramının önemli olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, günlerce konuşulan olay için şu yorumu yaptı: "Ölmüş insan muhtaç insandır. Musallaya gelmiş isnan konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor. Sağlığında zararı olmuş olabilir. Bunları cenaze namazına gelmeden önce konuşmak lazım. Tabutla musalla taşına geldikten sonra bunları konuşmak hayat boyunca bir kavganın sebebi olabilir. Benim dediğim şu, ölüm olayı gerçekleşince haksızlığa uğrayanların haksızlıkları giderilmelidir."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BEN DİN ADAMI DEGILIM MÜSLÜMANIM EGERKI Bİ İNSAN YASARKEN Bİ İNSANA ÇOK ÇEKTIRDİYSE HARAM YEDIYSE HAKKINI HELAL ETMIYEBILIR EEE HER İNSAN ÖLECEK YANLIS İNSANADA HAL HELAL EDILIRSE O ZAMAM DOGRU DURUST YASAMANIN NE ANLAMI VAR HER KEZ DOLANDIRICIK YAPSIN O ZAMAN NASIL OLSA OLUNCE HAK HELAL EDILCEK
ula sen nediyosun kacak güreşme adam konuşmuyo veye konuşmaya gelmiyo cenazeye geldi ve hakkımı helal etmiyorum dedi kendini alim diyosunya hadi buna cevap ver yönlerdir insanları zaten ben senin alimlikle bi alakan olmadığına inanıyorum hep suya sabuna dokunmadan kıyada köşede açıklamalarla maddi kazanç sağlıyosun olay bu
Nihat Hatipoğlu olmasa cennete gidemeyecgiz.
karşı taraf sürekli ötelemiş adam ne yapsın yüreğini yakmışlar.
giderilmedikçe o cenaze namazı kılınmaz.
O halde Cenaze musalla taşındayken de helallik istenmesin...Hoca sen git yolunu bulmaya bakTV.inde, bu açıklamalar senin işin değil.
Hakkını helal etmeyebilir ancak her insanın sevenide var sevmeyenide Bence cenaze namazına gelmemesi gerekirdi.
anlamadim adam hakkini helal etmemis olabilir neden gundeme bomba gibi dusuyor kardesim ozaman hocalarda sormayacak cenaze namazinda hakkini helal ediyormusun diye adam ediyorum derse anlami kalmaz. helal etmis olur etmek istememis kime ne yarin oburgun diger tarafta ikisi yuzlesecek.
Gönülden olmadıkça sözle helallik alınamaz.Hakkın helal olup,olmayacağına Allah karar verir. Kendi kendimize çeşitli kurallar koyup ta teselli olmayalım.
madem oyleyse cenaze namazinda hoca neden soruyor hakkinizi helal ediyormusunuz diye namazdan Dinçer sorsun ozaman
imam sormasın o zaman hakkınızı helal ediyor musunuz diye.
Konuşulacak yer orası
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