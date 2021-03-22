Güne kahve içerek başlamanın daha iyi olduğuna gösteren 5 bilimsel kanıt!

Sabah güne kahve ile başlamak en büyük keyiflerden biridir. Ancak 17. yy’da kahve içmek ölümle cezalandırılıyordu. Zihin değiştirici etkileri olduğuna inanılan kahve bir bakıma yasaklı bir içecek olarak görülüyordu. Kahvenin sabahları neden daha iyi bir alternatif olabileceğinin nedenlerini ve faydalarını paylaşmak istiyoruz.

EGZERSİZ

Sabahları uyanmak ve günlük egzersizleri yapmak çoğu zaman bir işkenceye dönüşebilir. Eğer sabahları iyi bir idman yapmayı düşünüyorsanız kahve doğru seçim olacaktır. Kahve daha yüksek kafein içerdiği için fiziksel performansı arttırır. Hatta egzersiz sonrasında vücutta oluşan yorgunluğu azaltır.

KONSANTRASYON

Bir sınava çalışırken konsantre olmaya mı ihtiyacınız var mı? Yoksa gerçekten odaklanmanızı gerektiren bir faaliyete mi katılıyorsunuz? Bu durumda kahve sizin için iyi bir tercih olur. Daha fazla miktarda kafein içerdiği için kahve tetikte olmanıza ve daha ciddi bir şekilde aktiviteler gerçekleştirmenize yardımcı olur.

HIZLI DESTEK

Çay, kafein ve L-theanine içeren içecektir. Theanine, kafein beynimizdeki adenosin reseptörleri ile etkileşime girdiği ve bu yorgunluk hissini azalttığı için rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Kandaki kafeinin daha yüksek konsantrasyonlarının içtikten sadece 15 dakika sonra ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde, kahvenin neden anında enerji veren tek içecek olduğu anlaşılıyor.