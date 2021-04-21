Günel Zeynalova estetiği abarttı! 'Ufak tefek işler'

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yaptığı paylaşımla magazin gündemine geldi.

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova 'Ufak tefek işler" notu ile yeni görüntüsünü paylaştı.

Ünlü şarkıcının bu haline "Neresi ufak tefek", "Kendine yazık etmişsin", "Estetik değil yüz nakli" yorumları yağdı.



