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Günel Zeynalova estetiği abarttı! 'Ufak tefek işler'

21.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Didem' şarkısı ile ünlenen Günel Zeynalova, estetikle değiştiğini ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini açıklamıştı. Günel durmadı ve yeni estetikler yaptırdı.

Günel Zeynalova estetiği abarttı! 'Ufak tefek işler'

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yaptığı paylaşımla magazin gündemine geldi.

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

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Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova 'Ufak tefek işler" notu ile yeni görüntüsünü paylaştı.

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Ünlü şarkıcının bu haline "Neresi ufak tefek", "Kendine yazık etmişsin", "Estetik değil yüz nakli" yorumları yağdı.


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Günel Zeynalova
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