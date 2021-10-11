Günel Zeynalova'nın 'estetik' isyanı! "Sesimi konuşun"

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Günel Zeynalova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir gece mekanında sahne aldığını belirtti. Arabesk müziğin nabzının kendi sahnesinde atacağını dile getiren şarkıcı, rakiplerine gözdağı verdi.

"BURUN ESTETİĞİ HARİÇ CERRAHİ OPERASYON GEÇİRMEDİM"

Basına yansıyan 'estetik' haberleri ile ilgi soruya ünlü Azeri şarkıcı, "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor. Beni hala Türkiye'ye ilk geldiğim gün ki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil, sesimi konuşun" dedi.

"TATLISES BABA ŞEFKATİYLE YAKLAŞTI"

Şarkı aralarında zaman zaman kendisini izleyenlerle sohbet eden Günel, "12 yaşında Türkiye'ye geldiğimde elimden tutan, bana daima yardımcı olan, bir baba şefkati ile yaklaşan İbrahim Ağabeyim'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği büyüktür" sözleriyle, İbrahim Tatlıses'e övgüler yağdırdı ve sanatçının 'Haydi Söyle' parçasını kendine has üslubu ile yorumladı.

