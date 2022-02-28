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Günel Zeynalova'ya "Reza ile resimlerin telefonunda duruyor mu?" sorusu!

28.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reza Zarrab Günel Zeynalova ile ilişkisi varken Ebru Gündeş ile aşk yaşamaya başladığı iddiasıyla zaman zaman gündeme geliyor. Azeri kızı Günel son olarak bu konuda "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" demişti. Günel kendisine eski nişanlısıyla ilgili sorulan soruya bakın ne dedi.

Günel Zeynalova'ya "Reza ile resimlerin telefonunda duruyor mu?" sorusu!

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a çıkan ve sesiyle büyüleyen Günel Zeynalova aşk hayatıyla gündeme geldi. Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Ekran Alıntısı

Günel Zeynalova kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt verdi.

"Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu" sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boşverin o dedikoduları" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Günel Zeynalova
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