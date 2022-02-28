Günel Zeynalova'ya "Reza ile resimlerin telefonunda duruyor mu?" sorusu!

Son olarak İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a çıkan ve sesiyle büyüleyen Günel Zeynalova aşk hayatıyla gündeme geldi. Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" demişti. Azeri kızı Günel sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Günel Zeynalova kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt verdi.

"Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu" sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boşverin o dedikoduları" yanıtını verdi.

