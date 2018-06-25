MAGAZİN

Güner Özkul: Babam Yaşar Usta ya da Mahmut Hoca değildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasını ve onunla olan ilişkisini Esquire dergisine anlattı

Güner Özkul: Babam Yaşar Usta ya da Mahmut Hoca değildi

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul samimi açıklamalan yaptı. İşte o açıklamalardan satırbaşları:

"Babam sürekli çalışmak zorunda olduğu için yatılı okudum, ama tatillerime denk gelen setlerde babamla birlikteydim. Arzu Film döneminde; kemikleşmiş oyuncu kadrosu senaryo aşamasından itibaren sürece dahil oluyor, sabaha kadar karakter analizi yapılıyordu. Bugün sinema hakkında en ufacık bir fikrim varsa, o çalışmalarda dinlediğim konuşmalar üzerindendir diyebiliriz.

Çocukken babanızın ünlü olduğunu çok anlamıyorsunuz, size sorulmaya başladıkça farkına varıyorsunuz. Çok büyük bir sorumluluk çünkü babam bütün Türkiye'nin 'baba' olarak kabul ettiği bir insan. "Babam o kadar da mütevazı değildi" dediğimde, "Sen kim oluyorsun?" diye kızdılar bana mesela. Benim kastettiğim, işi söz konusu olunca babamın hayatında tevazuya yer olmadığıydı.

5b30bdf85379ff2f00331164

GÜZELLİKLERE BAYILIRDI

Babam ömrü boyunca sevdiği bir işi yaparak yaşadı; bu herkese nasip olacak bir şans değil. Hele bugün hiç değil. Ne zaman onun filmlerini izlesem, sanki hiç orada olmamışım gibi kendimi kaptırır ağlarım. Hatta bazen ağlayacağım yer gelecek diye gözlerimin dolduğu da olur. 'Bizim Aile'de çok zorlandıkları bir sahne vardı; gülmeleri gerekirken o sahne bir türlü çekilemedi ve sonunda sinirleri bozulup ağladılar. Yine 'Gülen Gözler'de, müteahhitle kavgalarını seslendirirken Sadettin Erbil'le ter içinde kalmışlardı; izlerken hep bunları hatırlarım.

Ben, babamın halim selim bir dönemine denk geldim. Birlikte çok eğlenirdik. İçinde kaldığı için beni resme o yönlendirdi, ben de farkına varmadan kendim istedim sandım. Çok zeki bir insandı ve manipülasyon ustasıydı, bir şeyi aslında sizin istediğinize ikna edebilirdi.
Güzelliklere bayılırdı. Parfümleri, lavanta kolonyasını, İngiliz kumaşlarını severdi.

5b30bddb5379ff2f00331156

5b30bdf85379ff2f00331164

0x0-munir-ozkul-hayatini-kaybetti-1515144746775

Parayla hiç ilişkisi olmayan bir insandı, maaşını ilk günden bitirirdi. Eşi Umman Abla, çekmecede tedavülden kalkmış paraları biriktiriyordu. Babam bir gün çekmeceyi açtı "Paramız yok diyorsun, burada bir sürü para var" dedi.

O ATKIYI ADİLE TEYZE ÖRMÜŞTÜ

Güzelden anlardı, ama değeriyle ilgili hiçbir fikri olmazdı. Rektörümüzün söylediğine göre bir zamanlar Türkiye'de üç kişide Picasso varmış, biri de babammış. Ama ben böyle bir şeyi hiç görmedim. Sahip olduğu o kadar güzel şeyi insanlara dağıttı ki, bunların yarısı elimizde olsa bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşıyor olurduk. Babamın yaşayışından çok ders çıkarmışımdır. Babam müdanasız biriydi, ben de biraz öyle oldum.

Caz müziğini ve tangoyu çok severdi. Bir zamanlar o da tango yaparmış. Çok atletikti; gençken yüzer, bisiklete binermiş. Hatta bir ara boks bile yapmış. Hareketlerindeki esneklik oradan geliyormuş meğerse. Evde genellikle kitap okurdu, özellikle psikoloji ve psikanalize çok meraklıydı. Onu genelde çalışma masasında kitap okurken hatırlıyorum.

En büyük merakı, maç seyretmekti. Sabahtan akşama kadar maç izleyebilirdi. 'Mavi Boncuk' filminde taktığı sarılacivert atkıyı ona Adile Teyze örmüştü. Konuşmayı pek sevmezdi, onun kendini anlatma şekli işini yapmaktı. Solunum cihazına bağladıktan sonra gırtlağına bir aparat taktılar, aparat sesi değiştiriyordu. Sesini duydu, beğenmedi ve sustu.

İnsanlar bazen babamla ilgili çok saçma şeyler anlatıyor. Ben babamın eline tornavida aldığını bile görmedim ama bana "Baban çok iyi tamirciydi, ondaki alet kutusu kimsede yoktu" diye anlatıyorlar. Demek ki benim bilmediğim bir dönemi var.

İnsanlar, babamın 'Yaşar Usta' ya da 'Mahmut Hoca' olduğuna inanmak istiyor. Onlar kadar dürüst ve müdanasızdı, ama Yaşar Usta ya da Mahmut Hoca değildi; o bütün oynadığı karakterlerdi. Babam Bakırköylü köklü bir ailenin çocuğuydu, Bakırköy'den çocukluk arkadaşlarıyla çok görüşürdü."

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimiSeksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi
Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktımGonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güner özkul münir özkul

En Çok Okunan Haberler

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Chloe'yi çıldırtan soru: Niye çocuk vermedin kocana?

Chloe'yi çıldırtan soru: Niye çocuk vermedin kocana?

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Şahan Gökbakar kilolarıyla şoke etti

Şahan Gökbakar kilolarıyla şoke etti

Pucca'nın Muharrem İnce ile ilgili sözlerine tepki yağdı

Pucca'nın Muharrem İnce ile ilgili sözlerine tepki yağdı

Burak Yılmaz'ın dillere destan evi

Burak Yılmaz'ın dillere destan evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.