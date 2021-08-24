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Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroid keşfedildi

24.08.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş sisteminde, yörüngede diğerlerinden daha hızlı döndüğü tespit edilen bir asteroit keşfedildi.

Güneş Sistemi'nde yörüngede en hızlı dönen asteroid keşfedildi

"Space.com"un haberine göre, 13 Ağustos'ta Şili'de gökbilimciler tarafından belirlenen ve "2021 PH27" şeklinde adlandırılan asteroidin, Güneş etrafında turunu tamamlaması 133 gün sürüyor.

Asterodin, Güneş'in çevresini 88 günde turlayan Merkür gezegeni dışında Güneş Sistemi'nde bilinen en hızlı dönen cisim olduğu belirtildi.

Bununla birlikte "2021 PH27"in Merkür’e kıyasla çok daha eliptik bir rotada seyrettiği, bu nedenle Güneş'e daha fazla yaklaştığı (20 milyon kilometre) ifade edildi.

Asteroidin Güneş'e her yaklaştığında yüzeyinin çok fazla ısınarak uzaya kurşun madeni bıraktığı bildirildi.

Uzmanlar, asteroidin, mevcut güzergahından çıkarılmadığı takdirde, birkaç milyon yıl sonra Güneş, Merkür veya Venüs ile çarpışacağı tahmininde bulundu.

AA

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