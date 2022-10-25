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Güneş tutulması için günlerdir hazırlanan Müge Anlı bakın ne yaptı! Müge Anlı'nın Güneş tutulması ritüeli

25.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması ritüelleri, ne zaman tutulacağı ve etkileri merak edilirken Müge Anlı canlı yayında bomba anlara imza attı. Parçalı güneş tutulmasına dakikalar kala Müge Anlı, kötü ruhları kovmak için teneke çaldı. "Güneş tutulmasını biz de buradan izleyeceğiz" diyen Müge Anlı'nın güneş tutulması ritüeli sosyal medyada da gündem oldu.

Güneş tutulması için günlerdir hazırlanan Müge Anlı bakın ne yaptı! Müge Anlı'nın Güneş tutulması ritüeli

Parçalı güneş tutulması için nefesler tutuldu. Güneş tutulması ritüelleri merak edilirken Müge Anlı canlı yayında yaptıklarıyla dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeminde de güneş tutulması vardı.

Günlerdir güneş tutulmasına hazırlandığını ifade eden Müge Anlı kendi güneş ritüelini canlı yayında gösterdi. "Batıl inanç tabii bunlar ama ben severim böyle şeyleri" diyen Müge Anlı elindeki tenekeyi çaldı.

Müge Anlı konuşmasında "Siz bilmiyor musunuz bunu? Kötü ruhları kovmak için teneke çalınır" dedi.

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Müge Anlı'nın bu halleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucuyu görenler "Müge çaldıysa tenekeyi bir bildiği vardır" yorumlarında bulundu.

"GÜNEŞE ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN"

"Güneş tutulmasını biz de buradan izleyeceğiz" diyen Müge Anlı açıklamasında "Ben kaç gündür buna hazırlanıyorum. Tabii çıplak gözle bakmayın, bak nalburdan kaynak camı almışlar bizimkiler, bununla bakacağız" diyerek tekrar teneke çaldı.

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GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2022'nin son tutulması 25 Ekim 2022'de parçalı bir güneş tutulması olarak görülecek. Bu tutulma Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey-Doğu Afrika'dan izlenebilecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den kısmen görülecek. Parçalı güneş tutulması saat 12:40 ila 15:05 arasında görülecek.

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