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  4. Güneşin Kızları'nın Peri’si son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Güneşin Kızları'nın Peri’si son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

23.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında ünlü isimler yer alan Güneşin Kızları dizisi kadrosunda Burcu Özberk, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Berk Atan gibi isimler bulunuyordu. Dizide Peri karakterine hayat veren Miray Akay son haliyle olay oldu.

Güneşin Kızları'nın Peri’si son haliyle şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Güneşin Kızları dizisi oyuncuları arasında yer alan Miray Akay, Peri karakterine hayat veriyordu. Hande Erçel’in canlandırdığı Selin ve Burcu Özberk’in hayat verdiği Nazlı’nın kardeşi olan Peri izleyiciler tarafından çok seviliyordu.

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2000 doğumlu olan Miray Akay Ukrayna'da, Türk bir baba ve Ukraynalı bir anneden dünyaya geldi.

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Kuruluş Osman oyuncuları arasında yer alan Akay’ın fotoğraflarına takipçileri, “Biz seni çok sevdik dizimize çok yakıştın”, “Bu nasıl oyunculuktur, müthişsin”, “Çiçek hatun” yorumlarına bulundular ve gün geçtikçe daha da güzelleştiğini söylediler.

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Miray Akay’ın oynadığı diziler arasında Ah Nerede, Zümrüdüanka, Gültepe, Bizim Hikaye, 20 Dakika ve Kıbrıs: Zafere Doğru da bulunuyor.

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