Güneşlenirken uykuya daldı! Uyanınca aynaya baktığında gördüğüne inanamadı

25 yaşındaki Şirin Murad, Bulgaristan'da ailesiyle birlikte deniz kenarında bir tatilin tadını çıkarırken 21 derecelik havada güneşin altında güneş kremi sürmeden uyuyakaldı. Ağrılı ve kızarık bir ciltle uyanmasına rağmen durumu önemsemeyen genç kadın ertesi sabah uyandığında gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.

TIBBİ YARDIM ALMADI

Şirin'in derisi o kadar hasarlıydı ki kaşlarını çattığında alnı plastik gibi bir görünüm alıyor ve kırışıyordu. Şirin durumun daha kötüye gitmeyeceğini düşündüğü için tıbbi yardım almamaya karar verdi. Ancak ertesi gün, yüzünün tamamı soyulmaya başlayınca işler daha da kötüye gitti. Soyulan derisinin altından kırmızı, ham bir cilt ortaya çıkıyor ve cildinde lekeler bırakıyordu.

FARKINDALIK YARATIYOR

Yedi hafta önce meydana gelen olay, neyse ki Şirin'de yanaklarında oluşan birkaç hafif renk değişikliği dışında kalıcı bir hasar bırakmadı. Kısa süren acılı bir sürecin ardından durumu atlatan genç kadın, çektiği çilenin ardından şimdi güneşten korunmak konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.



