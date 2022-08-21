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Güneşlenirken uykuya daldı! Uyanınca aynaya baktığında gördüğüne inanamadı

21.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için ailesiyle Bulgaristan'a giden 25 yaşındaki Şirin Murad, bir plajda güneşin altında uzanırken 30 dakika kadar uyuya kaldı. Uyandığında kırmızı ve ağrılı bir yüz ile karşı karşıya kalan genç kadın durumu umursamadı. Ama ertesi gün cildinin aldığı hal, herkesi şoke etti. Olayın ardından bir süre acı çeken Murad, şimdi ciddi bir hasar kalmadığı için şükrediyor ve güneş kremi kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor.

Güneşlenirken uykuya daldı! Uyanınca aynaya baktığında gördüğüne inanamadı

25 yaşındaki Şirin Murad, Bulgaristan'da ailesiyle birlikte deniz kenarında bir tatilin tadını çıkarırken 21 derecelik havada güneşin altında güneş kremi sürmeden uyuyakaldı. Ağrılı ve kızarık bir ciltle uyanmasına rağmen durumu önemsemeyen genç kadın ertesi sabah uyandığında gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.

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TIBBİ YARDIM ALMADI

yangın

Şirin'in derisi o kadar hasarlıydı ki kaşlarını çattığında alnı plastik gibi bir görünüm alıyor ve kırışıyordu. Şirin durumun daha kötüye gitmeyeceğini düşündüğü için tıbbi yardım almamaya karar verdi. Ancak ertesi gün, yüzünün tamamı soyulmaya başlayınca işler daha da kötüye gitti. Soyulan derisinin altından kırmızı, ham bir cilt ortaya çıkıyor ve cildinde lekeler bırakıyordu.

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FARKINDALIK YARATIYOR

plastik

Yedi hafta önce meydana gelen olay, neyse ki Şirin'de yanaklarında oluşan birkaç hafif renk değişikliği dışında kalıcı bir hasar bırakmadı. Kısa süren acılı bir sürecin ardından durumu atlatan genç kadın, çektiği çilenin ardından şimdi güneşten korunmak konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş kremi
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