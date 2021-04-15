Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğal kolası meyan şerbeti

Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu’nun Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep gibi illerinde yoğun şekilde tüketilirken, Ramazan ayının gelmesiyle meyan şerbeti üreticilerinin zorlu mesaisi başladı. İlk kez içenleri ekşi tadıyla zorlayan şerbet, sağlık açısından faydalarının yanı sıra bölgedeki birçok insanın geçim kaynağı oluyor. Susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle meyan kökü, iftar sofralarını süslüyor. Terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk gibi hastalıklara da faydalı olduğu söylenen meyan şerbeti, böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye iyi geldiğine inanılması nedeniyle sıcak yaz günlerinin en çok tüketilen içecekleri arasında ilk sırayı alıyor. Dev kazanlarda kaynatılarak varillerde demlenip, ahşap haznelerde damıtılarak elde edilen meyan şerbeti, içerisine bol miktarda buz konularak tüketiliyor.

RAMAZAN’IN VAZGEÇİLMEZ İÇEÇEĞİ

Altıncı kuşak Meyan Şerbeti Ustası olan Halil Gezer, meyan şerbetinin yapım aşamasından ve faydalarından bahsederek, “Ben Gaziantep’in 6’ıncı kuşak meyan şerbetçisiyim. Ramazan ayı gelince meyan şerbeti hazırlıyoruz. Gelen müşterilerimize hazır paketler halinde veriyoruz. Meyan otu bize Karkamış’tan geliyor. Fırat Nehri kenarında yetişir, oradan gelir. 1 ton meyan otundaki iyisi kötüsü seçilir ve aşağı yukarı 350 kilogram kullanılabilecek meyan kalır. Daha sonra meyan taş tarafından ezilir. Ondan sonra da teknelere alınır ve suyu çıkartılır. Günlük ne kadar yapılacaksa ona göre hazırlanır. Sahur vaktinde başlıyoruz. Sabah saat 9’a kadar bitirmiş oluruz. Bir poşette 1,5 Litre meyan suyu var ve 5 TL’den satılıyor. Ramazan Ayının vazgeçilmez içeceğidir. Ramazan ayında mideyi rahatlatır. Orucunuzu bununla açarsanız mideniz rahatlar, susuzluğu önler ve vücudun hararetini alır” dedi.