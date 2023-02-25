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Günlerdir deprem bölgesinde olan Tuğba Özay yine yürekleri sızlattı! 'Evlerinden ziyade kalpleri hasarlı'

25.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesine gönüllü olarak yardıma giden ünlü manken Tuğba Özay Hatay'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Özay'ın yaptığı son paylaşım yine yürekleri sızlattı. Küçük bir kız ile fotoğrafını paylaşan ünlü mankenin 'Evlerinden ziyade kalpleri hasarlı' sözlerine sosyal medyada beğeni yağdı...

Günlerdir deprem bölgesinde olan Tuğba Özay yine yürekleri sızlattı! 'Evlerinden ziyade kalpleri hasarlı'

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asrın felaketinin ardından soluğu gönüllü olarak Hatay'da alan ünlü manken Tuğba Özay son paylaşımı ile yürekleri burktu....

Küçük bir kız ile kaldıkları çadırdan görüntü paylaşan Tuğba Özay bu fotoğrafı duygusal bir mesaj ile yayınladı.

''SANKİ HİÇ BİTMEYECEKMİŞ GİBİ''

''Onun adı Gümüş .. Fındık burun. İnanılmaz tatlı bir prenses o. Gülünce dünya gülüyor sanki ve müthiş yetenekli. Daha 4 yaşında ama harika bir jimnastikçi. Çok da güzel bir ailesi var. Hepsiyle aile oldum keza. Evleri hasarlı, evlerinden ziyade kalpleri hasarlı...

Çadırlarda kalıyorlar. Kendi olanaklarıyla yaptıkları. Hatay’da deprem üstüne deprem oluyor. Çocuklarda bu ağır bir travmaya korkuya yol açıyor. Çünkü sıcak ev ortamlarına giremedikleri gibi ortada bir belirsizlik de var sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hatay’da nerdeyse yıkılmayan ev yok. Yıkılmayan da ağır hasarlı, hasarlı olmayanın da korkudan içine girilmez. Bu sebepten herkes sokakta...

Çocuklar bazen çadır hayatını oyuna çeviriyor çocuk yüreklerince. Birlikte uyuduğumuz bir gecenin sabahından günaydın. Lütfen çocuklara sımsıkı sarılın. Korkutmayın. İncitmeyin. Hele ki deprem bölgesinde olan çocuklara bolca oyuncak alın.''

özay paylaşım

ÇADIR İSYANIYLA GÜNDEMDEYDİ

Kahramanmaraş depreminin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’a giden ünlü manken Tuğba Özay sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla isyan etmişti.

tuğba özay 3

Depremzedeler için çadır ve erzak istediğini dile getiren Özay, ''Çadır dileniyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı ya?'' sözleri ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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deprem Hatay Kahramanmaraş Tuğba Özay gönül yaşında

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