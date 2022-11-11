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Günlerdir kayıp olan ceset, kroki sayesinde bulunmuştu! Bir aile kahroldu... Cenazeyi 2 ay sonra aldılar

11.11.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ağustos ayında evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Fatih Güç'ün cesedi, arkadaşının çizdiği kroki sayesinde kanalizasyonda bulunmuştu. Üçüncü arama çalışmalarında bulunan ve babasının bile teşhis edemediği ceset 20 gün sonra ailesine teslim edilebildi. Adli tıp kurumuna oğulların cenazesini almak için gelen aile kahrolurken bir yandan da evlatlarının bir mezarı olacağı için sevindi.

Günlerdir kayıp olan ceset, kroki sayesinde bulunmuştu! Bir aile kahroldu... Cenazeyi 2 ay sonra aldılar

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin arkadaşları baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.

ÖNCE KENDİSİ ARAMA YAPTI

Bunun üzerine aile, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi. Muratpaşa ilçesi tarafında kanalizasyon içerisinde
itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramada genç bulunamayınca çalışmalar sona erdirildi.

KROKİ GELİNCE ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

1 ay önce sona erdirilen arama çalışmaları, gencin arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin, tahta üzerine çizdiği ve gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisindeki bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokiye göre arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti. Bu çalışmada da bir sonuca ulaşılamadı.

ÜÇÜNCÜ ARAMADA YANMIŞ CESET BULUNDU

Krokiyi çizen genç, baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin uzak bir noktasında rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu.

OĞLUNUN CESEDİNİ TESPİT EDEMEDİ...

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası
üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Emine Güç’ten de DNA örneği alındı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Muhammet Fatih Güç’e ait olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz morga gelen aile iki ayrı duyguyu aynı anda yaşadı.

"EN AZINDAN DİKİLİ BİR TAŞI OLACAK"

Olayla ilgili konuşan anne Emine Güç, “Ben hep orada olduğuna inanıyordum. En son cenaze bulunduğunda da benim çocuğum olduğunu biliyordum. Kimse beni dinlemedi. Bende his kalmadı, çünkü kabullenmiştim. Şimdi cenazesini alacağım. Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak. Çok şükür” dedi.

HEM ACI HEM MUTLULUK...

Baba Mehmet Güç ise, çizilen krokiyle bulduğu oğlunun cenazesini bulmaktan dolayı hem acı hem de mutluluk duyduklarını ifade etti. Olayda cinayetten de şüphelendiklerini söyleyen Güç, "Krokiyi madde bağımlısı arkadaşı çizdi. Üç kişilermiş ve oğlumla beraber diğer arkadaşı akıma kapılmış. Birini kurtardığını ama benim oğlumu vücudunun etrafını kablo sardığı için kurtaramadığını söyledi. Ben oğlumu bulduğum zaman ise kablo da yoktu, yanık izi de yoktu. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Henüz ifademiz alınmadı ancak sorulursa söyleyeceğiz. Bir yandan bulduğumuza çok sevindik. 2 aydır bekliyorduk. En azından bir mezarı olacak ve dua edeceğiz. Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü. Karışık duygular içerisindeyim" diye konuştu.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri tamamlanan Muhammet Fatih Güç’ün cenazesi, anne ve babası tarafından alınıp Fatih Mezarlığı’nda defnedildi. (İHA)

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antalya ceset kanalizasyon

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