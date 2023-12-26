Günlerdir pozlarıyla tepki çekiyordu! Hande Erçel saçlarını kızıl yaptı hiç beğenilmedi

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel son paylaşımlarıyla tepki çekmişti. 12 askerimizin şehit olması haberi sonrası sosyal medyadan tatil pozları paylaştığı için eleştirilen oyuncu yeni imajını da paylaştı.

Burak Deniz ile rol aldığı Bambaşka Biri dizisi erken final yapan Hande Erçel yeni yıla yeni imajla giriyor.

Hande Erçel saçlarını kızıla boyarak herkesi şaşırttı.

Yeni imajını da sosyal medyada paylaşan Hande Erçel'e "Yakışmamış", "Olmamış" yorumları yağdı.

Hande Erçel'in yeni tarzını Elçin Sangu'ya benzetenler de oldu. Oyuncuya bazı hayranları "Her halin olay" yazarken Pınar Altuğ da emojilerle destek oldu.





