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Günlerdir yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı... İşte sağlık durumu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 13:43
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Geçtiğimiz hafta beynine pıhtı atması sonucu entübe edilen Kadir İnanır günlerdir yoğun bakımdaydı. Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın doktoru “Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek" dedi.

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı... İşte sağlık durumu

Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek" dedi.

Sağlam konuşmasının devamında "Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş hastalıkların da burada etkisi var" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

"GÜNDEN GÜNE TOPLANIYOR"

Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Ve bugün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere” dedi.

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Kadir İnanır Oyuncu
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