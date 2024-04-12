Günlerdir yoğun bakımdaydı! Nuri Alço hastane odasından açıkladı: "İyiyim"

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Sağlık durumu merak edilen Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Hastane odasından açıklama yapan Nuri Alço "Yalan yanlış şeylere inanmayın" dedi.

Nuri Alço devamında ise "Gayet iyiyim sağlığım yerinde, en kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok" dedi.



Nuri Alço'nun eşi de güzel haberi vererek normal odaya geçtiklerini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.







