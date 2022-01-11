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Günlük 40 bin TL kazanan Ebru Polat asıl mesleğine dönüyor

11.01.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük 40 bin TL kazandığını açıklamasıyla ve lüks otomobiliyle gündeme gelen Ebru Polat kararını verdi. Son dönemde Al Sana Haber'de yorumcu olan Ebru Polat, asıl mesleği olan avukatlığa geri döneceğini açıkladı.

Günlük 40 bin TL kazanan Ebru Polat asıl mesleğine dönüyor

Kendi markası olan Ebru Polat yeni yıl için şaşırtan bir karar aldı. Son dönemde günlük kazancıyla gündeme gelen Ebru Polat açıklamasında yeni kararını paylaştı.

Asıl mesleği avukatlık olan ve uzun süredir mesleğini yapmayan Ebru Polat, bir yıl içinde hukuka tekrar döneceğini ve avukatlık mesleğini yapmaya başlayacağını da açıkladı.

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Polat, bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir şarkıcılık yapan, son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, kendisine 6 milyon TL'lik araba almasıyla da gündeme gelmişti.

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Ebru Polat
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