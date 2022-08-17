Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 99 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 862 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 153 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 160 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 99 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 862 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 153 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

