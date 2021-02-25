Gününüzü renklendirecek zeka oyunu! Yapboz ustaları bu bulmacayı çok kısa sürede çözecek

Beynin daha sağlıklı ve zinde olabilmesi için vücudun diğer kaslarında olduğu gibi bir takım egzersizlere ihtiyacı vardır. Bu egzersizlerin başında ise bulmaca ve mantık problemleri gelir. Yapboz oyunlarını sevenler için bu büyük görseldeki eksik olan parçayı bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Eksik olan parçaya uygun olacak beş seçenek arasından seçim yapmanız gerekiyor. Dağ görselinin olduğu siyah noktaya hangi rakamdaki parça uygun olur?

CEVAP AŞAĞIDA

Eksik olan parçayı bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi renklere odaklayın.



