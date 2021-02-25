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Gününüzü renklendirecek zeka oyunu! Yapboz ustaları bu bulmacayı çok kısa sürede çözecek

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Gününüzü renklendirecek zeka oyunu! Yapboz ustaları bu bulmacayı çok kısa sürede çözecek

Araştırmacılar beynin iki tarafının sürekli olarak birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ortaya çıkarttı. Söz konusu bilmeceler olduğunda beynin her iki tarafı da büyük bir uyum içerisinde hareket eder. Sizler için mantık ve gözlem becerilerinizi test edebileceğiniz bir bulmaca hazırladık.

Beynin daha sağlıklı ve zinde olabilmesi için vücudun diğer kaslarında olduğu gibi bir takım egzersizlere ihtiyacı vardır. Bu egzersizlerin başında ise bulmaca ve mantık problemleri gelir. Yapboz oyunlarını sevenler için bu büyük görseldeki eksik olan parçayı bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Eksik olan parçaya uygun olacak beş seçenek arasından seçim yapmanız gerekiyor. Dağ görselinin olduğu siyah noktaya hangi rakamdaki parça uygun olur?

CEVAP AŞAĞIDA

Eksik olan parçayı bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi renklere odaklayın.

cevap

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Anahtar Kelimeler:
Matematik,
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