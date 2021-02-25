Kişilik testi! Bu görseldeki seçimleriniz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor

Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu kısa kişilik testi size yardımcı olabilir. Bu kişilik testinin konusunu bir ağacın üzerinde oturan 4 kişi oluşturuyor. Siz olsaydınız bu 4 kişiden hangisi olmayı tercih ederdiniz? Sonuçların daha doğru çıkabilmesi adına mantık yürütmeden ilk aklınıza gelen kişi seçmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

1.KİŞİ

Eğer 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir kaderci bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları oldukları gibi kabul edersiniz. Bir tartışmaya asla başlamazsınız ve genelde barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar sizi üzüyor. Büyük, nazik bir kalbin var en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz.

2.KİŞİ

İkinci kişiyi seçtiyseniz, genellikle aceleci karar veren bir karakterdesinizdir. Bir şey hakkında karar vermeniz gerekiyorsa zamanınızı ayırın ve genel durumu analiz etmeye çalışın. Biraz inatçısınızdır ve geçmişte kalanlar için üzülmezsiniz. Kararlarınız sadece sizi bağlar ve tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.