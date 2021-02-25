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Kişilik testi! Bu görseldeki seçimleriniz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Kişilik testi! Bu görseldeki seçimleriniz karakteriniz hakkında ipuçları veriyor

İnsanların neden kişilik testi yapmayı sevdiklerini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları, hayatı anlamlandırmaya çalışırken üç ana soruya odaklanma eğilimi olduğunu ortaya koydu. Bu üç soru; “Ben kimim? Diğerleri kim olduğumu düşünüyor? Ve kim olmak istiyorum?” şeklinde ifade edildi. Kişilik testleri, bu ciddi temel soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor.

Gerçek benliğiniz hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu kısa kişilik testi size yardımcı olabilir. Bu kişilik testinin konusunu bir ağacın üzerinde oturan 4 kişi oluşturuyor. Siz olsaydınız bu 4 kişiden hangisi olmayı tercih ederdiniz? Sonuçların daha doğru çıkabilmesi adına mantık yürütmeden ilk aklınıza gelen kişi seçmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

1.KİŞİ

Eğer 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, bu sizin bir kaderci bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Durumun hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine inanıyorsanız pes etmeyi tercih edersiniz. Mevcut olayları ve koşulları oldukları gibi kabul edersiniz. Bir tartışmaya asla başlamazsınız ve genelde barışçıl davranırsınız çünkü kavgalar sizi üzüyor. Büyük, nazik bir kalbin var en çok dürüstlüğe değer veriyorsunuz.

2.KİŞİ

İkinci kişiyi seçtiyseniz, genellikle aceleci karar veren bir karakterdesinizdir. Bir şey hakkında karar vermeniz gerekiyorsa zamanınızı ayırın ve genel durumu analiz etmeye çalışın. Biraz inatçısınızdır ve geçmişte kalanlar için üzülmezsiniz. Kararlarınız sadece sizi bağlar ve tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.

3.KİŞİ

Seçeneğiniz üçüncü kişi ise gerçek bir savaşçısınız. Asla pes etmezsiniz. Konumunuzu ve inandığınız şeyleri savunmak söz konusu olduğunda sonuna kadar çaba gösterirsiniz. Yeni stratejiler ve yaklaşımlarla ortaya çıkmak sadece sizin işinizdir ve bu yüzden sizin gibi insanlar genellikle iş insanlarından ve grup liderlerinden oluşur.

4.KİŞİ

Dördüncü kişiyi seçtiyseniz, isyankar ruhunuz hakkında çok şey söylüyor. İlkelerinize inanıyorsunuz bakış açınızın veya kararınızın her zaman en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz. Görüşlerin çeşitliliği genellikle durumun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu yüzden bir tartışma başlatmak üzereyseniz sağduyu ve mantıklı davranmayı deneyin.

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