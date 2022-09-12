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Güpegündüz otobüsün içinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmediler

12.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Melbourne 902 Chelsea - Airport West güzergâhında hareket eden bir otobüste ilginç anlar yaşandı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları altında otobüsün arka koltuğuna oturan bir çift güpegündüz cinsel ilişkiye girdi.

Güpegündüz otobüsün içinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmediler

İngiltere’nin başkenti Londra’da Melbourne 902 Chelsea - Airport West hattında hareket eden bir otobüste hareketli anlar yaşandı. Otobüsün arka koltuğuna oturan bir çift cinsel ilişkiye girdikleri sırada oturdukları yerden düştü. Daily Mail’in haberine göre adamın evsiz ve otizmli olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra tepkiler peşi sıra geldi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medyada otobüste cinsel ilişkiye giren çift görüntülerinin popüler olmasından sonra kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı çiftten birinin otizmli olduğunun ortaya çıkmasından sonra, “Kimse otobüste otizmi bahane ederek böyle bir hareket yapamaz. Orada çocukların olduğunu nasıl unuturlar?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hayatım boyunca hiç böyle bir şey yapmadım. Yapmam da!” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki İngiltere otobüs
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