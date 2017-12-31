Gupse Özay saçlarını kazıdı mı?

Barış Arduç ile aşk yaşayan Gupse Özay, yeni filmi 'Deliha 2'nin çekimlerinin ardından saçlarını kestirdi. Çekimlerin ve postprodüksiyonun ardından soluğu kuaförde alan Gupse Özay, imajını yeniledi. Siyahtan sarı tonlarına dönerek saçlarını kesen oyuncu, yeni imajını sosyal medya sayfasında yayımladı. Oyuncunun sevgilisi Barış Arduç'ın Gupse'nin yeni imajı hakkındaki yorumları merak ediliyor...

SAÇLARINI KAZIMAYI DÜŞÜNDÜ

Gupse Özay, saçlarının son halini paylaşmadan önce Instagram hesabının story kısmında ise kuaförüyle birlikte kısa bir video yayımladı. Video'da "Deliha saçları gidiyor, yeni dazlak punk düşünüyorum, kazıyacağız" diye espiri yaparak takipçilerini korkuttu. Bilindiği üzre Gupse Özay, Deliha 2 filmi için 25 kilo almış filmin çekimleri ardından detoks yapmaya başlamıştı. Detoks kampı ardından, sanatçı dış görünümüne çeki düzen veriyor.