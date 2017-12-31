MAGAZİN

Gupse Özay saçlarını kazıdı mı?

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 10:47 | Son Güncelleme 5 saat önce

Oyuncu Gupse Özay, 2018'e yeni imajı ile adım atıyor. Sanatçı uzun süredir, yeni sinema filmi "Deliha 2" için kampa girmişti. Özay, Ocak'ta vizyona girmesi beklenen "Deliha 2"den önce stilini tazeledi, soluğu kuaförde aldı. İşte onun yeni imajı...

Gupse Özay saçlarını kazıdı mı?

Barış Arduç ile aşk yaşayan Gupse Özay, yeni filmi 'Deliha 2'nin çekimlerinin ardından saçlarını kestirdi. Çekimlerin ve postprodüksiyonun ardından soluğu kuaförde alan Gupse Özay, imajını yeniledi. Siyahtan sarı tonlarına dönerek saçlarını kesen oyuncu, yeni imajını sosyal medya sayfasında yayımladı. Oyuncunun sevgilisi Barış Arduç'ın Gupse'nin yeni imajı hakkındaki yorumları merak ediliyor...

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SAÇLARINI KAZIMAYI DÜŞÜNDÜ
Gupse Özay, saçlarının son halini paylaşmadan önce Instagram hesabının story kısmında ise kuaförüyle birlikte kısa bir video yayımladı. Video'da "Deliha saçları gidiyor, yeni dazlak punk düşünüyorum, kazıyacağız" diye espiri yaparak takipçilerini korkuttu. Bilindiği üzre Gupse Özay, Deliha 2 filmi için 25 kilo almış filmin çekimleri ardından detoks yapmaya başlamıştı. Detoks kampı ardından, sanatçı dış görünümüne çeki düzen veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gubse Özay Barış Arduç Deliha 2

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