Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeği mi olacak? Gupse Özay hamile mi? Gupse Özay kaç aylık hamile?

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinden hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından bu mutlu haberi paylaştı. Çiftin hayranları haberin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeği mi olacak, Gupse Özay kaç aylık hamile? işte tüm o merak edilen soruların cevapları...

GUPSE ÖZAY HAMİLE Mİ?

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile açıkladı. Oyuncu Gupse Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etti.





