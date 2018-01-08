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Gupse Özay yeni Barış Arduç'u buldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

Gupse Özay yazdığı ve "Zeliha"yı canlandırdığı "Deliha" adlı sinema filminde sevgilisi Barış Arduç ile oynamıştı. Filmin devamı olan "Deliha 2" filminde Barış Arduç’un yerine seçtiği yakışıklı Aksel Bonfil, sevgilisine benzerliği ile dikkat çekiyor.

Gupse Özay yeni Barış Arduç'u buldu!

Gupse Özay ve Baruş Arduç, Deliha filminin 2014 yazındaki çekimlerde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Barış Arduç şöhreti bu filmle yakaladı, "Kiralık Aşk" dizisiyle de büyük çıkış yaptı. Ancak sevgilisi Gupse Özay’ın yine yazıp oynadığı ve yönettiği, 12 Ocak’ta vizyona girecek ‘Deliha 2’de Arduç yer almadı.

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BENZER SAHNELER VAR
Gupse Özay’ın yeni filmde Barış Arduç’un yerine seçtiği yakışıklı Aksel Bonfil oldu. Bonfil'in Barış Arduç'a benzerliği dikkat çekiyor.

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SEKSİ KARELER ÖN PLANDA
Genç oyuncu da tıpkı Barış Arduç gibi üstü çıplak kamera karşısına geçip seksi görüntüler verdi. Filmin fragmanında bu sahneler ön planda.

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YENİ BARIŞ ARDUÇ MU OLACAK?
Sosyal medyada ise "Yeni Barış Arduç geliyor" yorumları yapılıyor.

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ZAMANI OLMADIĞI İÇİN PROJEDE YER ALMADI
Barış Arduç "Deliha 2"de neden olmadığını şöyle açıklamıştı: “Elçin Sangu ile ‘Mutluluk Zamanı’ filminde oynayacağım.

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Anahtar Kelimeler:
Gubse Özay Barış Arduç

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