Gürgen Öz'den 'gerdek partisi' tepkisi! 'Son nokta...'

Karantina döneminde çektiği ve gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile takipçilerinin gönlünü kazanan Gürgen Öz yeni videosuyla dikkat çekti.

Gerdek partisi olarak gündeme düşen bir olayı eleştiren Öz "Umarım doğru değildir" dedi. Gürgen Öz açıklamasında şunları söyledi:

"Canım ülkem absürtte bir numara! Toplumca bir anormali yaşıyoruz. Bir yanda gösteriş adına her şeyi yapan, para ve değer olgusunu hiç edenler, diğer yanda soğanın kilosunu hesap edip geçim savaşı verenler! Ülkenin terazisi eşit değil ve şirazesi kaymış durumda! Peki neden? Bu noktaya nasıl geldik, düşünmek lazım..."

