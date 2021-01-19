MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gürgen Öz'den 'gerdek partisi' tepkisi! 'Son nokta...'

Gürgen Öz'den 'gerdek partisi' tepkisi! 'Son nokta...'

19.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gürgen Öz paylaştığı videolarla sık sık gündem oluyor. Öz son olarak da gerdek partisiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Karantina döneminde çektiği ve gündeme yönelik göndermeler yaptığı videoları ile takipçilerinin gönlünü kazanan Gürgen Öz yeni videosuyla dikkat çekti.

Gerdek partisi olarak gündeme düşen bir olayı eleştiren Öz "Umarım doğru değildir" dedi. Gürgen Öz açıklamasında şunları söyledi:

"Canım ülkem absürtte bir numara! Toplumca bir anormali yaşıyoruz. Bir yanda gösteriş adına her şeyi yapan, para ve değer olgusunu hiç edenler, diğer yanda soğanın kilosunu hesap edip geçim savaşı verenler! Ülkenin terazisi eşit değil ve şirazesi kaymış durumda! Peki neden? Bu noktaya nasıl geldik, düşünmek lazım..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Kıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibiKıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Bilim Kurulu üyesi, normale dönüş için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi, normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Şevval Sam oğluyla sosyal medyayı salladı

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Diğer Haberler

Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurmuştu! Eleştirilere yanıt verdi

Kızının regl olduğunu duyurmuştu! 'Ritüellerle kutlama yapacağım'

Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay ağlayarak itiraf etti!

Nurgül Yeşilçay ağlayarak itiraf etti!

Survivor Panorama'da Mert Öcal kaldı Evrim Keklik ise... Evrim Keklik ayrıldı mı?

Yorumculuk yapıyordu! Survivor Panorama'dan ayrıldı mı?

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

Değişimin böylesi! Yorum yağdı...

Stephanie Seymour'un evlat acısı

Ünlü modelin evlat acısı

Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

Diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.