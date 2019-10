Gut hastalığı tedavisi nedir? Gut hastalığına iyi gelen besinler

Şikayet yaratmayan ürik asit yüksekliğinin toplumda sıkça bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Can, "Ancak ürik asidi yüksek olan kişilerin az bir kısmında gut gelişir. Ürik asidin düzeyi, gut hastalığı riski için belirleyicidir. Örneğin ürik asit düzeyinin 9 mg/dL üzerinde olan kişilerin 5 yılda yaklaşık beşte birinde gut gelişirken, ürik asit düzeyi 7-8 mg/dL olanlarda ise bu oran yüzde 3 düzeyinde kalır. Ayrıca yüksek ürik asit süresi uzadıkça da gut gelişme riski artar” diye konuştu.

GUT HASTALIĞI TEDAVİSİ Doç. Dr. Can "Gut hastalığında ürik asit normal düzeylere indirilebilirse atakları önlemek mümkün olabilir. Diyet, gut hastalığında tedavinin önemli bir parçası. Obezite, yüksek kan basıncı, kronik böbrek hastalığı, aşırı beslenme ya da uzun açlıklar, alkol tüketimi, yüksek früktoz oranına sahip mısır şurubu içeren içecekler ve ilaçlar gut hastalığı riskini arttırıyor” dedi.

Doç. Dr. Meryem Can, kronik eklem ağrılarına yol açan gut hastalığından korunmanın yollarını açıkladı. Doç. Dr. Can; Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 14. Louis gibi tarihteki ünlü isimlerin gut hastalığından muzdarip olduğunu hatırlattı.

Gut hastalığından korunmak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Meryem Can, "Obezite yani aşırı kilo, gut hastalığı riskini artırır. Bu nedenle gut hastaları ideal kilolarını korumalı, kilo fazlaları varsa düşük kalorili diyet yapmalı. Alkol kullanımı hem ürik asit yapımını artırır hem de böbreklerden atılımını azaltır ve kanda ürik asit düzeyinin artmasına neden olur. Bu nedenle gut hastaları alkol kullanmamalı. Öte yandan, früktoz ve früktozdan zengin bazı içecekler de ürik asit düzeyini ve dolayısıyla gut riskini artırır. Bunlar arasında aşırı kola ve portakal suyu tüketimi sayılabilir. Ancak diyet içecekler gut riskini artırmamakta. C vitamini alımının artırılması, günde 2 veya 3 fincan Türk kahvesi tüketiminin koruyucu etkisi gösterilmiştir. Atak sırasında ve ara dönemlerde; 8 ila 16 bardak arasında günlük sıvı alınmalı. Bazı idrar söktürücü tansiyon ilaçları da kanda ürik asit düzeyini artırabilir. Bu ilaçlar, çok gerekli değilse başka tansiyon ilaçları ile değiştirilebilir. Aspirin kullanımı da ürik asit düzeyini artırabilir. Ancak tıbbi açıdan gerekli ise sadece ürik asidi düşürmek amacıyla aspirin kesilmemeli, ihtiyaç var ise devam edilmeli” ifadelerini kullandı.

BEZELYE, BOZA VE MANTARA DİKKAT

Gut hastalarının çeşitli gıdalardan uzak durması gerektiğini belirten Doç. Dr. Can, özellikle pürinden zengin yiyeceklerden sakınılmasını belirtti. Doç. Dr. Can, "Bunlar arasında sakatatlar, kırmızı ve beyaz et, şarküteri ürünleri, ördek, kaz, bıldırcın gibi av etleri, balık, kalamar, karides gibi deniz ürünleri yer alıyor. Ayrıca tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi hayvani veya katı yağlar, nohut, kuru fasulye, bezelye, mercimek gibi bakliyatlar, mantar, mayalı yiyecekler, boza da bu listede yer alıyor. Bunların haricinde kaymak, krema, mayonez, çikolata gibi çok yağlı yiyecekler, kızartmalar az miktarda tüketilmeli. Süt, proteinden zengin olmakla birlikte ürik asidi düşüren bir gıda. Bu nedenle süt ve süt ürünleri tüketilebilir, ancak az yağlı olmasına dikkat edilmeli. Bunun haricinde meyveler, sebzeler, fındık gibi çerezler, mısır, mısır ekmeği, beyaz ekmek, buğday unu gibi tahıllar, tarhana, şehriye, pirinç, makarna, hububat ve hububat ürünleri istenildiği ölçüde tüketilebilir. Ceviz, kaju, keten tohumu ve badem kullanımının ürik asit düşürücü etkileri var” dedi.