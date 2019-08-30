Güven Bana'da izleyicileri çıldırtan yarışmacı!

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışmasının 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı çizgisindeydi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti.

Yarışmacılar kasalarında 9 bin 500 TL varken aileleriyle ilk yüzleşmeye çıktılar. Ezgi Hanım ailesine "İsmet Bey'e güveniyorum, iyi bi insan" derken İsmet Bey ise ailesine "Ezgi beni ikileme düşürdü, bildiğim soruda bile kafamı karıştırdı "diyerek Ezgi'yi suçladı. Ailesi de onu "güveni sağladın" diyerek gaza getirdi.

Kasalarında 26 bin 500 TL varken çıktıkları 2. yüzleşmede İsmet Bey "Gözlerime iyi bak, bana güven" diyerek resmen güveni tam olarak kazandı.

İsmet Bey; 3. yüzleşme öncesi Ezgi Hanım'ı "Ben Ezgi'ye güveniyorum. Enerjimiz bütünleşti. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz" diyerek etkilemeye çalıştı ve başardı.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

Ezgi Hanım oldukça tedirgindi ama asla basmayacaktı. Ancak gelin görün ki "Ben yarı yolda bırakmam" diyen İsmet Bey, Müge Anlı 35 bin TL dediği an butona bastı.