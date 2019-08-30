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Güven Bana'da izleyicileri çıldırtan yarışmacı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması öyle bir yarışmacıyı konuk aldı ki ekran başındakiler deliye döndü. İsmet Bey'in yarışmada parayı almak için yapmadığı kalmadı.

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışmasının 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı çizgisindeydi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti.

Yarışmacılar kasalarında 9 bin 500 TL varken aileleriyle ilk yüzleşmeye çıktılar. Ezgi Hanım ailesine "İsmet Bey'e güveniyorum, iyi bi insan" derken İsmet Bey ise ailesine "Ezgi beni ikileme düşürdü, bildiğim soruda bile kafamı karıştırdı "diyerek Ezgi'yi suçladı. Ailesi de onu "güveni sağladın" diyerek gaza getirdi.

Kasalarında 26 bin 500 TL varken çıktıkları 2. yüzleşmede İsmet Bey "Gözlerime iyi bak, bana güven" diyerek resmen güveni tam olarak kazandı.

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İsmet Bey; 3. yüzleşme öncesi Ezgi Hanım'ı "Ben Ezgi'ye güveniyorum. Enerjimiz bütünleşti. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz" diyerek etkilemeye çalıştı ve başardı.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

Ezgi Hanım oldukça tedirgindi ama asla basmayacaktı. Ancak gelin görün ki "Ben yarı yolda bırakmam" diyen İsmet Bey, Müge Anlı 35 bin TL dediği an butona bastı.

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Ezgi Hanım ise bu durum karşısında şoke oldu. İsmet Bey, butona bastı ama Ezgi Hanım'ın ailesi paraya korumaya aldığı için o parayı alamadı. Ezgi Hanım doğal olarak çok sinirlendi ama çizgisini hiç bozmadı.

Bir soru daha ilerleyip son yüzleşmeye çıktılar. İsmet Bey ise yüzleşmeye çıkarken, parayı koruma altına almamalarına rağmen "Koruma altına aldım zaten!" dedi.

İsmet Bey yarışma kurallarına aykırı olmasına rağmen Ezgi Hanım'a yalan söyledi. Müge Anlı bu durumda olaya müdahale etti ve stüdyoda büyük bir kıyamet koptu! Tepki alan İsmet Bey, yalan söyleyerek iyice tepki çekti.

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Genç yarışmacı Ezgi Hanım, 3. yüzleşme sırasında sunucu Müge Hanım 5 bin TL dediği an butona bastı. Kasalarında 49 bin 500 lira olmasına rağmen, İsmet'e güvenmediği ve üzüldüğü için 5 bin TL'de bastığını söyleyen Ezgi, İsmet Bey'in yaptığı bu yanlıştan sonra, paranın miktarının artık umrunda olmadığını söyledi.

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Ezgi Hanım açıklamasında "Kendisini kırmışsam kusura bakmasın ama tekrar yanlış yaptınız benim gözüm parada değildi. Gerçekten akıl yaşta değil!" dedi.

İsmet Bey ise yalnızca "Evet haklısın!" diyebildi. (Haberler)

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