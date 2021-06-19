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Güvenlik görevlisinden meslektaşına taciz! Kabusu yaşattı

19.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otogarda görevli güvenlik görevlisi F.A. (32), kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşı M.K.’den (50) şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlisinden meslektaşına taciz! Kabusu yaşattı

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın yanına gelen meslektaşı M.K., iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu. Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu.

İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7-8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi. Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi.

Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya taciz
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