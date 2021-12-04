Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınını meşgul eden güzel fenomen Duygu Özaslan, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olan Duygu Özaslan, YouTube'da ürettiği yaşam tarzı ve makyaj içerikleriyle, kısa sürede abone sayısını arttırmıştı.

YouTube'da 1 milyon, Instagram'da ise 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Güzel fenomen, Instagram hesabından paylaştığı zincir dekolteli pozuyla, sosyal medyayı sallamıştı.



