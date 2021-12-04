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Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

04.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni topladı.

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınını meşgul eden güzel fenomen Duygu Özaslan, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla dikkat çekti.

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunu olan Duygu Özaslan, YouTube'da ürettiği yaşam tarzı ve makyaj içerikleriyle, kısa sürede abone sayısını arttırmıştı.

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

YouTube'da 1 milyon, Instagram'da ise 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Güzel fenomen, Instagram hesabından paylaştığı zincir dekolteli pozuyla, sosyal medyayı sallamıştı.

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!

Güzel fenomen Duygu Özaslan yatak pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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