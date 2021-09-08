MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

08.09.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı model Kate Bock, Instagram hesabından paylaştığı saunalı pozuyla kendine hayran bıraktı. Bej rengi mini bikinisiyle göz alan Bock'un tatil paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

28 yaşındaki Kanadalı Model Kate Bock, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel, saunadan paylaştığı mini bikili pozlarıyla adeta akılları baştan aldı. İşte o paylaşımlar:

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

KATE BOCK KİMDİR?

Kate Bock, 30 Ocak 1993 tarihinde Kanada'da doğdu. Yahudi asıllı modelin, keşfedilme hikayesi bir yüzme havuzunda başladı. 12 yaşında yerel bir yüzme havuzunda dikkat çeken yıldız, Batı Vancouver Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra Paris'e taşındı. Güzel model, Elle Canada ve Maxim gibi dergilerin kapaklarında yer aldı.

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

2020 Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin kapağında daa boy gösteren yıldız, ayrıca Victoria's Secret için modellik yaptı.

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

Güzelliğiyle geniş kitlelerce tanınan Kanadalı modelin, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu
PARTNER"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı"Asla yaptırmam" demişti! Yıldız Tilbe geri adım attı
Mucize Doktor'un Nazlı'sı geri dönüyorMucize Doktor'un Nazlı'sı geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Korkutan açıklama! Aylarca internet kesintileri yaşanabilir

Korkutan açıklama! Aylarca internet kesintileri yaşanabilir

Muharrem İnce’ye hapis cezası!

Muharrem İnce’ye hapis cezası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.