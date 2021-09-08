Güzel model, mini bikinisiyle akılları baştan aldı!

28 yaşındaki Kanadalı Model Kate Bock, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla büyük beğeni topladı. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel, saunadan paylaştığı mini bikili pozlarıyla adeta akılları baştan aldı. İşte o paylaşımlar:

KATE BOCK KİMDİR?

Kate Bock, 30 Ocak 1993 tarihinde Kanada'da doğdu. Yahudi asıllı modelin, keşfedilme hikayesi bir yüzme havuzunda başladı. 12 yaşında yerel bir yüzme havuzunda dikkat çeken yıldız, Batı Vancouver Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra Paris'e taşındı. Güzel model, Elle Canada ve Maxim gibi dergilerin kapaklarında yer aldı.

2020 Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin kapağında daa boy gösteren yıldız, ayrıca Victoria's Secret için modellik yaptı.

Güzelliğiyle geniş kitlelerce tanınan Kanadalı modelin, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



