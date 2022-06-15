Güzel oyuncu Demet Özdemir derin bacak dekoltesiyle olay yarattı! "Efsane olmuşsun..."

Dün gece düzenlenen Disney Plus etkinliğinde şıklığıyla damga vuran güzel oyuncu Demet Özdemir paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Yeni yayın platformu Disney Plus'ta dün yayınlanmaya başlayan Dünyayla Benim Aramda adlı diziyle yeniden gündem olan güzel oyuncu, derin bacak dekolteli pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

DERİN BACAK DEKOLTELİ POZLARIYLA OLAY OLDU

Özel hayatıyla ilgili sık sık Instagram hesabından pozlarını paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir yine dikkatleri üzerine çekti.

Disney Plus gecesine katılan ve muhteşem güzelliğiyle geceye damga vuran Özdemir, derin bacak dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Demet Özdemir'in cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırırken, bazı takipçileri ise "Muhteşem olmuşsun" ve "Çok güzelsin" yorumlarını yapmaktan kendini alıkoyamadı.

AYNA POZUYLA MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından ayna pozlarını paylaşan başarılı oyuncu güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Göğüs dekolteli ayna pozlarıyla olay yaratan Özdemir'in o paylaşımlarına binlerce beğeni gelmişti.



