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Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

07.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haziran ayında Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan ve Bergen filmiyle sinemaya dönen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından set halini paylaştı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

Yeni filminde ünlü şarkıcı Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, set halini sevenlerinin beğenisine sundu. Abdullah'ın, Bergen'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı konuşulan filmde, son anda Farah Zeynep Abdullah'ın oynamasına karar verilmişti.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle gönüllere taht kuran Abdullah, şimdilerde uzun aradan sonra sinemaya dönmenin heyecanını yaşıyor.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

Güzel oyuncu, aynı zamanda bir iç çamaşırı markasının da reklam yüzü oldu.

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!


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Farah Zeynep Abdullah
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