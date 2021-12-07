Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen pozu!

Yeni filminde ünlü şarkıcı Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, set halini sevenlerinin beğenisine sundu. Abdullah'ın, Bergen'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı konuşulan filmde, son anda Farah Zeynep Abdullah'ın oynamasına karar verilmişti.
Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle gönüllere taht kuran Abdullah, şimdilerde uzun aradan sonra sinemaya dönmenin heyecanını yaşıyor.
Güzel oyuncu, aynı zamanda bir iç çamaşırı markasının da reklam yüzü oldu.
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