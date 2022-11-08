MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

08.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Bordo bir elbise tercih eden Melis Sezen, takipçilerini büyüledi.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, sonrasında Maske Kimsin Sen yarışmasında jüri koltuğuna oturmuştu.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Güzel oyuncunun şimdilerde herhangi bir projede yer alıp almayacağı netlik kazanmadı.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, sık sık cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Melis Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle uzun süre adından söz ettirmişti.

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'Adana'dan çıktı beş parasız dünyayı gezdi! Evsiz Halil Kaptan'ın hikayesi duygulandırdı: 'Çocukken istismara uğradım annem bu son derdi...'
Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"
Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen maske kimsin sen sadakatsiz Oyuncu kelebe

En Çok Okunan Haberler

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Herkesin gözü önünde vurdu, kimse oralı bile olmadı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

"Aylık gelir" itirafı gündem oldu! "Babamdan aldığım..."

"Aylık gelir" itirafı gündem oldu! "Babamdan aldığım..."

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

Gözler Bahçeli'deydi! AK Parti'nin HDP ziyaretine ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.