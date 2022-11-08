Güzel oyuncu Melis Sezen süper minili pozunu paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.

Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, sonrasında Maske Kimsin Sen yarışmasında jüri koltuğuna oturmuştu.

Güzel oyuncunun şimdilerde herhangi bir projede yer alıp almayacağı netlik kazanmadı.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, sık sık cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Melis Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle uzun süre adından söz ettirmişti.



