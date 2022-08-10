Güzel sunucu Esra Erol mini şortlu pozlarıyla Instagram'a damga vurdu!

40 yaşındaki ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sık sık özel hayatıyla ilgili pozlar veren güzel sunucu, son olarak mini şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erol, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

MİNİ ŞORTLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Türkiye'nin sevilen sunucuları arasında yer alan Esra Erol, paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak siyah mini şortuyla pozlarını sergileyen ünlü isim, düzgün fiziği ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Erol'un pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Açık öğretim fakültesinden mezun olmuştur.

Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır.

Ali Özbir ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.

