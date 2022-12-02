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Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

02.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten ünlü voleybolcu Hande Baladın, GQ Men Of The Year Ödül Töreni'ndeki tarzıyla büyük beğeni topladı. Instagram hesabında geceden pozlarını paylaşan Hande Baladın takipçilerinden tam puan aldı.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Milli takımdaki başarılarıyla göğüs kabartan ünlü voleybolcu Hande Baladın, bir kısmı kadife bir kısmı deri olan straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! Beğeniler yağmur oldu

Baladın'ın tören stiline takipçileri kayıtsız kalamadı. Baladın'a ''Güzelliğinden ölmüşüm'' ve ''Hem güzel hem yetenekli'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! Beğeniler yağmur oldu

Ünlü voleybolcunun paylaşımını meslektaşı Eda Erdem de beğendi.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! Beğeniler yağmur oldu

Instagram'da 780 bin takipçisi bulunan Hande Baladın, saha dışındaki yaşamıyla dikkat çekiyor.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Hayatına dair kareler paylaşan ünlü voleybolcu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Aslen Kütahyalı olan Baladın, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'


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Hande Baladın stil

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