Güzel voleybolcu Hande Baladın vücudunu saran elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Güzelliğinden ölmüşüm'

Milli takımdaki başarılarıyla göğüs kabartan ünlü voleybolcu Hande Baladın, bir kısmı kadife bir kısmı deri olan straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Baladın'ın tören stiline takipçileri kayıtsız kalamadı. Baladın'a ''Güzelliğinden ölmüşüm'' ve ''Hem güzel hem yetenekli'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ünlü voleybolcunun paylaşımını meslektaşı Eda Erdem de beğendi.

Instagram'da 780 bin takipçisi bulunan Hande Baladın, saha dışındaki yaşamıyla dikkat çekiyor.

Hayatına dair kareler paylaşan ünlü voleybolcu, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Aslen Kütahyalı olan Baladın, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.



