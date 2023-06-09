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Güzellik kraliçesi Natalya Oskar'ın gerçek hali sosyal medyanın diline düştü? ''Hangisi sensin?''

09.06.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mrs. Russia yarışmasında Rusya'nın en güzel kadını seçilen Natalya Oskar'ın basına yansıyan fotoğrafları ile gerçek fotoğrafları arasındaki fark sosyal medyanın diline düştü. Fazla estetikli görünmesine rağmen birinci olduğu için eleştirilen Oskar'ın fotoraflarına yorum yağdı.

Güzellik kraliçesi Natalya Oskar'ın gerçek hali sosyal medyanın diline düştü? ''Hangisi sensin?''

Rusya’da düzenlenen Mrs. Russia adlı güzellik yarışmasının birincisi Natalya Oskar basına yansıyan görüntüsü ve gerçek hali arasındaki fark ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir çocuk annesi olan 34 yaşındaki güzel, Habarovsk kentinde gerçekleştirilen Mrs. Russia yarışmasında birinci oldu. Yarışmayı kazandığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Oskar'a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Natalya Oskar 2

Oskar'ın yarışmanın birincisi olduğu anlar televizyonda ve medya kuruluşlarında da yer buldu. Yayınlanan karelerde Oskar'ın bambaşka bir görüntüye sahip olması dikkat çekti.

Natalya Oskar iki hali

Oskar, sosyal medya paylaşımlarında her zaman makyajlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğu fotoğraflarını paylaşıyor.

Natalya Oskar 3 sosyal medya

Oskar'ın gerçek halinin bu kadar farklı olması ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada; 'Hangisi sensin', 'O fotoğraftaki kim?' gibi yorumlar yaptı. Kimileri basına yansıyan karelerin yanlış açıyla çekildiğini savunurken kimileri Oskar'ın fazla estetikli olmasına rağmen yarışmasını eleştirdi.

Natalya Oskar 4

Ntv'de yer alan habere göre; 83 kişiyi geride bırakarak birinci olan Natalya Oskar, yarışmayı kazanmak için çok çabaladığını belirterek estetikli olduğu iddialarını yalanladı. Öte yandan, Oskar'ın eşinin 45 yaşındaki milyarder Roman Bezmaternykh olduğu ortaya çıktı. Oskar'ın eşi yarışmanın sponsorlarından biri.

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