Güzellik kraliçesi Natalya Oskar'ın gerçek hali sosyal medyanın diline düştü? ''Hangisi sensin?''

Rusya’da düzenlenen Mrs. Russia adlı güzellik yarışmasının birincisi Natalya Oskar basına yansıyan görüntüsü ve gerçek hali arasındaki fark ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir çocuk annesi olan 34 yaşındaki güzel, Habarovsk kentinde gerçekleştirilen Mrs. Russia yarışmasında birinci oldu. Yarışmayı kazandığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Oskar'a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Oskar'ın yarışmanın birincisi olduğu anlar televizyonda ve medya kuruluşlarında da yer buldu. Yayınlanan karelerde Oskar'ın bambaşka bir görüntüye sahip olması dikkat çekti.

Oskar, sosyal medya paylaşımlarında her zaman makyajlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğu fotoğraflarını paylaşıyor.

Oskar'ın gerçek halinin bu kadar farklı olması ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada; 'Hangisi sensin', 'O fotoğraftaki kim?' gibi yorumlar yaptı. Kimileri basına yansıyan karelerin yanlış açıyla çekildiğini savunurken kimileri Oskar'ın fazla estetikli olmasına rağmen yarışmasını eleştirdi.

Ntv'de yer alan habere göre; 83 kişiyi geride bırakarak birinci olan Natalya Oskar, yarışmayı kazanmak için çok çabaladığını belirterek estetikli olduğu iddialarını yalanladı. Öte yandan, Oskar'ın eşinin 45 yaşındaki milyarder Roman Bezmaternykh olduğu ortaya çıktı. Oskar'ın eşi yarışmanın sponsorlarından biri.



