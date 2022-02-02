Güzellik tabularını alt üst ederek sıfır beden kalıplarını yıktı! Kilo almasını paylaşımıyla kutladı

Beden pozitifliği savunucusu olarak sosyal medyada bedenlerin olumlaması üzerine paylaşımlarını yapan Howard, güzellik kalıplarının kusursuzluk üzerine tanımlanmasına karşı çıktı. Herkesin kendisini beğenerek özgüvenli olması gerektiğini söyleyen Howard, güzelliğin belirlenen kalıplar içinde olmasının doğru olmadığını savundu. Kişilerin güzellik kalıpları nedeniyle fiziksel özelliklerini değiştirmek istediğini söyleyen Howard, kilo aldığını takipçileriyle paylaştı. Pembe kareli iç çamaşırı takımıyla objektiflerin karşısına geçen Howard, takipçilerinden tam not aldı.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

Model kalıplarının uzağında olduğunu belirten Howard, kilo alma sürecinden sonra kendisine olan güveninin arttığını ifade etti. Bedeninde kusur olarak görülen deformasyonların kendisi için çok fazla anlamı olduğunu anlatan Howard, “Kendimi seviyorum. Siz de kendinizi sevin” dedi.



