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Güzellik tabularını alt üst ederek sıfır beden kalıplarını yıktı! Kilo almasını paylaşımıyla kutladı

02.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model ve vücut aktivisti Charli Howard, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu. Güzelliğin beden kalıpları arasında sıkıştırıldığından söz eden Howard, bir model olarak sıfır beden olmadığını ve kıvrımlarını sevdiğini dile getirerek paylaşımıyla kilo alımını kutladı. Howard’ın paylaşımı kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.

Güzellik tabularını alt üst ederek sıfır beden kalıplarını yıktı! Kilo almasını paylaşımıyla kutladı

Beden pozitifliği savunucusu olarak sosyal medyada bedenlerin olumlaması üzerine paylaşımlarını yapan Howard, güzellik kalıplarının kusursuzluk üzerine tanımlanmasına karşı çıktı. Herkesin kendisini beğenerek özgüvenli olması gerektiğini söyleyen Howard, güzelliğin belirlenen kalıplar içinde olmasının doğru olmadığını savundu. Kişilerin güzellik kalıpları nedeniyle fiziksel özelliklerini değiştirmek istediğini söyleyen Howard, kilo aldığını takipçileriyle paylaştı. Pembe kareli iç çamaşırı takımıyla objektiflerin karşısına geçen Howard, takipçilerinden tam not aldı.

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“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

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Model kalıplarının uzağında olduğunu belirten Howard, kilo alma sürecinden sonra kendisine olan güveninin arttığını ifade etti. Bedeninde kusur olarak görülen deformasyonların kendisi için çok fazla anlamı olduğunu anlatan Howard, “Kendimi seviyorum. Siz de kendinizi sevin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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