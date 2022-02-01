Sosyal medya fenomeni güzel olduğu için eleştirildiğini itiraf etti! Cevabı sert oldu

Güzelliğin hem bir lütuf hem de bir lanet olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcısı, özellikle hemcinslerinin ağır eleştirilerine maruz kaldığını söyledi. Miss Slovakya finalisti olan 25 yaşındaki Veronika Rajek, hayranlarının kendisini gerçek olmamakla suçladığını dile getirdi. Takipçilerinin photoshop ve filtre kullandığını belirterek sıklıkla sosyal medya hesaplarını şikayet ettiğini ifade eden Rajek, sürekli olarak yeni profil oluşturmak zorunda kaldığını itiraf etti. Rajek, “Yoğun şikayetler yüzünden sosyal medya hesaplarım siliniyor. Doğal halim olduğunu bir türlü insanlara anlatamıyorum” dedi.

“VARLIĞIMA İNANMIYORLAR”

Güzel olduğu için insanların sert eleştirilere maruz kaldığını ve kıskançlık hissiyle intikam almak isteyen kişilerin olduğunu belirten Rajek, bu durumdan sıkıldığını söyledi. Rajek, “İnsanlar varlığıma bile inanmıyor. Diğer kadınların benimle aynı şeyi yapabilmesi ve benim yapamamam oldukça ayrımcı bir durum. Sadece görünüşüm yüzünden sürekli siliniyorum” diye konuştu.

Güzelliğin büyük bir avantaj olduğunu dile getirenlerin aksine Rajek, “Güzel insanların işinin kolay olduğunu düşünüyorlar ama benim için daha da zor. Çünkü ben güzel olduğum için kendimi kanıtlamak zorundayım” ifadelerini kullandı.



