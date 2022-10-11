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Kimse yaşına inanamıyor! Dönüp dönün bakıyorlar... “Genç erkekleri cezbetmek bana iyi hissettiriyor”

11.10.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşaun 52 yaşındaki Ella Anderson isimli kadın genellikle yarı yaşındaki erkeklerin ilgisini çektiğini söyledi. Hiçbir estetik dokunuşu olmadığını ve tamamen genetik bir şekilde yaşlanmaya meydan okuduğunu dile getiren kadının itirafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kimse yaşına inanamıyor! Dönüp dönün bakıyorlar... “Genç erkekleri cezbetmek bana iyi hissettiriyor”

Londra’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni Ella Anderson, 52 yaşında olmasına rağmen yaşıtlarıyla kıyaslandığında fit görüntüsü sayesinde dikkatleri çekiyor. Henüz 30’lu yaşlarında olduğu zannedildiğini ifade eden Anderson, “Genç erkekleri cezbetmek bana iyi hissettiriyor. Yaşımı söylediğimde çoğu kişi bana inanmıyor. Genellikle yarı yaşımdaki erkeklerle sevgili oluyorum. Çünkü hâlâ çok genç ve güzelim. Kadınların kendilerine bakması gerekiyor” dedi.

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“BANA İNANMIYORLAR”

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İnsanların kendisini gördüğünde yaşına inanmadığını ve gerçek yaşı konusunda yalan söylediğini düşündüğünü ifade eden Anderson, “İnsanlar beni gördüklerinde otuzlu yaşlarımın ortasında olduğumu düşünüyorlar. Gerçek yaşıma inanamıyorlar. Son birkaç yılda doğal bir botokslu bir görünüm veren kendi yüz egzersizlerimi geliştirdim. Alnımdan yanaklarıma doğru iki parmağımı her gece 15 dakika boyunca hareket ettiriyorum. Estetik ameliyatlardan kurtulmama yardımcı oluyor” dedi.

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Sosyal medyadan takipçileriyle güzellik sırlarını paylaşan Anderson, “Sevgili olmak istediğim erkekleri aradığımda genellikle 50 yaş ve üzerine bakıyorum. Ancak bu yaş grubunda tanıştığım erkekler gerçek yaşımı öğrendiğinde hayal kırıklığı yaşıyor. Bu yüzden genç erkeklerle sevgili olmaya başladım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya güzellik
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