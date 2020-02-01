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Gwyneth Paltrow’un sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Hollywood'un ünlü yıldızı Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop üzerinden sattığı ürünlerin sağlığa zararlı ve işe yaramaz olduğu ortaya çıktı.

Gwyneth Paltrow’un sattığı ürünler sağlığa zararlı çıktı

En son The Politician dizisinde Georgina Hobert karakterine hayat veren Gwyneth Paltrow’un, kendi markası altında sattığı ürünler tartışma konusu oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Başkanı Simon Stevens, ABD’li oyuncunun sahibi olduğu Goop şirketinin sağlığa zararlı ve işe yaramaz ürünler sattığını söyledi.

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Markanın sattığı pozitif enerji için “Vampir kovucu sprey”, vajina içine sokularak cinsel sağlığa iyi geldiği iddia edilen, “Yeşim yumurtası” gibi ürünlerin herhangi bir testten geçmediğini belirten Stevens, ürünlerin asla tedavi edici bir yönü olmadığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow, goop,

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