Hababam Sınıfı Merhaba filmi 14 Ağustos 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin gişe hasılatı 8.777.202 TL'dir. Vatandaşlar internette, "Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler, konusu nedir?", "Hababam Sınıfı Merhaba filmi hangi yıl, nerede çekildi?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusu:

Hababam Sınıfı’nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi’nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hababam Sınıfı Merhaba filminin oyuncuları:

Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca

Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca

Mehmet Ali Alabora - Matkap Emre

Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail

Şafak Sezer - Ercüment

Melih Ekener - Bebe Ruhi

Peker Açıkalın - Psiko

Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)

Sümer Tilmaç - Sazan Kamil

Tuncay Akça - Bacaksız Amca

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim

Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet

HABABAM SINIFI MERHABA FİLMİ HANGİ YIL, NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Merhaba filmi 2003 yılında Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrı'nda yapıldı.

