Hababam Sınıfı Merhaba filmi 14 Ağustos 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filmin gişe hasılatı 8.777.202 TL'dir. Vatandaşlar internette, "Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları kimler, konusu nedir?", "Hababam Sınıfı Merhaba filmi hangi yıl, nerede çekildi?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...
Hababam Sınıfı Merhaba filminin konusu:
Hababam Sınıfı’nın mezun olmasının üstünden yıllar geçmiş olsa da Özel Çamlıca Lisesi’nde eğitim devam etmektedir. Okulun eski sahibi Muharrem Gür vefat edince okul yönetimini oğlu Deli Bedri devralmıştır. Zamane Hababamcılar, eski geleneğin sadık izleyicileri olarak hem idareye hem de hocalarına kök söktürmeyi sürdürmektedirler. Deli Bedri ise onların haylazlıklarını bahane ederek okulu satma planları yapmaktadır. Bu durum karşısında okulun yeni müdiresi Fatoş Hoca, çareyi eski bir hababamcıdan yardım istemekte bulur ve Güdük Necmi rehber öğretmen rolüyle okula geri döner. Ama eski haylazlıkların yerini yenileri alalı çok olmuştur.
Hababam Sınıfı Merhaba filminin oyuncuları:
Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri
Hülya Koçyiğit - Fatoş Hoca
Halit Akçatepe - Güdük Necmi/İskoç Hoca
Mehmet Ali Alabora - Matkap Emre
Nehir Erdoğan -Arzu/Kız İsmail
Şafak Sezer - Ercüment
Melih Ekener - Bebe Ruhi
Peker Açıkalın - Psiko
Hasancan Şeremet - Sebastian (Sebahattin)
Sümer Tilmaç - Sazan Kamil
Tuncay Akça - Bacaksız Amca
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Çetin Çiftçioğlu - Hitit Besim
Bülent Kayabaş - Şalter Haşmet
Hababam Sınıfı Merhaba filmi 2003 yılında Koşuyolu'ndaki Adile Sultan Kasrı'nda yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum