MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

19.10.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1975 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı filminde okul müdürü olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Muharrem Gürses hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer usta oyuncunun oğlu da çok ünlüymüş...

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu, Seksenler dizisinin yıldızı çıktı.

AİLESİNİ VEREMDEN KAYBETTİ

Amasya doğumlu Muharrem Gürses, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anne ve babasını veremden kaybetti. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Muharrem Gürses, oyuncu olmadan önce resim öğretmenliği yapıyordu. İçindeki tiyatro aşkına karşı koyamayan Muharrem Gürses, Şehir Tiyatroları'nda sahne almaya başladı. Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kuran usta oyuncu; senaristlik, yazarlık ve yönetmenlik de yaptı.

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

BAKIN OĞLU KİMMİŞ

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı.

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi. Arcan, bir taklidi yeterince iyi yapabilmek için o kişiyi sevmesi gerektiğini anlatmıştı.

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkuttu! Apar topar ameliyata alındıKorkuttu! Apar topar ameliyata alındı
Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"
Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal hababam sınıfı muharrem gürses Oyuncu Ses Tiyatrosu ünlü oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Menajeri paylaştı: Yorum yağdı...

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Ne olduğu çözülemedi! Kamyon büyüklüğündeki yaratık kıyıya vurdu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.