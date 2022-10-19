Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı! Seksenler dizisinin yıldızıymış

Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi isimlerin paylaştığı Hababam Sınıfı filmi, yıllar geçse bile Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer almaya devam ediyor. Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu, Seksenler dizisinin yıldızı çıktı.

AİLESİNİ VEREMDEN KAYBETTİ

Amasya doğumlu Muharrem Gürses, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anne ve babasını veremden kaybetti. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Muharrem Gürses, oyuncu olmadan önce resim öğretmenliği yapıyordu. İçindeki tiyatro aşkına karşı koyamayan Muharrem Gürses, Şehir Tiyatroları'nda sahne almaya başladı. Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kuran usta oyuncu; senaristlik, yazarlık ve yönetmenlik de yaptı.

BAKIN OĞLU KİMMİŞ

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı.

Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi. Arcan, bir taklidi yeterince iyi yapabilmek için o kişiyi sevmesi gerektiğini anlatmıştı.

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.



