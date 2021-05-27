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Hababam Sınıfı’nın “Okul her yerdir” repliği gerçeğe dönüştü! Öğrencilerin gönlüne taht kurdu

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerin eksik derslerini tamamlamak için mahallenin meydanını adeta okula çevirdi. Her gün belirli bir saatte öğrencileriyle buluşan ve ders anlatan Çekiç, gönülleri fethetti.

Hababam Sınıfı’nın “Okul her yerdir” repliği gerçeğe dönüştü! Öğrencilerin gönlüne taht kurdu

Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin bazı derslerinin eksik olduğunu tespit eden Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiç, bir ilke imza attı. Okulun yakınında bulunan Yeniimaret Mahallesi’nin meydanına temin ettiği çadırı kuran ve okuldan masaları taşıyan Müdür Çekiç, öğrencilere açık havada ders anlatmaya başladı.

“ÇOCUKLARIMIZI BEKLERKEN, BİZ DE DERS DİNLİYORUZ”

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Öğrencileriyle birlikte el ele veren Müdür Çekiç, okulun her zaman dört tarafı duvarla çevrili dam olmadığını bir kez daha kanıtladı. Öğrenci velileri, hem öğrencilerin eğitimleri için hem de sağlığı için böyle bir uygulamaya imza atan okul müdürü Ertan Çekiç’e teşekkür ettiklerini söyledi. Ders esnasında çocuklarını beklerken kendilerinin de ders dinlediğini ve birçok şey öğrendiklerini anlatan veliler, bu uygulamanın hem kendileri için hem de çocukları için çok faydalı olduğunu vurguladı.

“OKUL GEREKTİĞİNDE BİR MAHALLE ARASI, GEREKTİĞİNDE BİR ORMANDIR”

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Pandemi döneminde öğrencilerin çeşitli sebeplerden dolayı derslerinde eksiklikler olduğunu belirleyince, böyle bir çözüm bulduğunu anlatan Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiç, gerekli araç gereçleri temin ettikten sonra her gün belirli saatlerde mahalle meydanında öğrencilere ders verip eksikliklerini gidermeye çalıştığını ifade etti. Eğitim vermek veya eğitim görmek isteyen için her yerin eğitim kurumu olduğuna dikkati çeken Müdür Çekiç, “Okul her zaman dört tarafı duvarla çevrili dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Gerektiğinin de bir mahalle arası, gerektiğinde bir ormandır. Eğitimin olduğu her yer okuldur” dedi.

“ÇOCUKLAR VE VELİLER MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ”

Mahallede bulunan 10 öğrenciye her gün belirli saatlerde ders anlattığını ifade eden Müdür Çekiç, “belli mesafede en az öğrenci ile en fazla verimi sağlayacak şekilde derslerimizi yapıyoruz. Şimdi 1 ve 2’nci sınıflarla yapıyoruz, bundan sonraki günlerde de 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle derslerimizi yapacağız. Çocuklar mutlu, veliler mutlu biz de mutluyuz. Bizim en büyük amacımız onların mutlu olması zaten” dedi.

(İHA)

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