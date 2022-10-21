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Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

21.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı filmi, günümüzde de ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Türk sinemasının başyapıtlarından olan filmde Paşa Nuri karakterine hayat veren usta oyuncunun kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Paşa Nuri Hoca' karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin, rol arkadaşı Halit Akçatepe'nin babası olduğunu biliyor muydunuz?

1902 yılında İstanbul'da doğan Sıtkı Akçatepe, soylu bir aileden geliyor. Sıtkı Akçatepe'nin annesinin, Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın torunu olduğunu duyanlar hayret ediyor. Çocuk yaşta içine düşen oyunculuk aşkı yüzünden evden kaçan Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı ''Alakaları yok''

Filmde, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış bir gaziyi canlandıran usta oyuncu, gerçek hayatta da 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz'da yer almıştır.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Halit Akçatepe'nin, babası Sıtkı Akçatepe ile yer aldığı bir sahnede söylediği ''Rahmetli babam, Sakarya'da Yunanlılar köprüyü havaya uçurdukları zaman, üç askeri yüzerek karşıya geçirmiş'' sözleri, dikkat çekmişti.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı ''Alakaları yok''

Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı dışında Şabanoğlu Şaban ve Tosun Paşa gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Sıtkı Akçatepe'nin eşi Leman Akçatepe de birçok Yeşilçam projesinde rol alan bir yıldız.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Leman Akçatepe; Ah Nerede, Yüz Numaralı Adam ve Hababam Sınıfı gibi projelerde karşımıza çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Ekranlarda fedakar anne rolünde görmeye alışık olduğumuz Leman Akçatepe, eşi Sıtkı Akçatepe'den 6 yıl sonra hayata gözlerini yumdu.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Ünlü çiftin çocukları Halit Akçatepe, Türk Sineması'nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Üsküdar doğumlu Halit Akçatepe, şimdilerde annesi ve babasıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı'nda yatıyor...

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti

Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu da çok ünlü çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Hakkındaki gerçek şoke etti


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