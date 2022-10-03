Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı Sevda Aktolga kimdir? Sevda Aktolga'nın son hali!

Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı Sevda Aktolga 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu merak konusu oldu. Peki, Sevda Aktolga kimdir? Hababam Sınıfı Tatilde'nin Sevda'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve biyografisi haberimizde...

SEVDA AKTOLGA KİMDİR?

Sevda Aktolga 24 Eylül 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sevda Aktolga Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünde eğitim gördü.

Hababam SInıfı Tatilde filmiyle ünlenen Sevda Aktolga sinema kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı.

Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni isimli dizide Güler rolünde oynamıştır. En son sinema filmi Aşk Oyunu adlı filmde Münire'yi oynamıştır.

HABABAM SINIFI TATİLDE'NİN SEVDA'SI SEVDA AKTOLGA'NIN SON HALİ



